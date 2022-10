Konzert zum Gedenken an Völkerschlacht von 1813 in Leipzig

Leipzig - Zum Gedenken an die Völkerschlacht von 1813 geben der Denkmalchor und das Leipziger Symphonieorchester ein Konzert im Völkerschlachtdenkmal. Am 16. Oktober führten die beiden renommierten Ensembles unter der Leitung von Philipp Goldmann das Requiem des britischen Komponisten John Rutter auf, erklärte der Vorstand des Denkmalchors, Alexander Hiller, am Donnerstag. Das Konzert solle in diesem Jahr auch im Zeichen der Hoffnung auf baldigen Frieden und Versöhnung in der Ukraine stehen, hieß es.