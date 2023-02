Berlin - Ein Kinderwagen im Flur eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Steglitz ist mutmaßlich angezündet worden. Auch zwei Fahrradanhänger standen dort in der Nacht zum Samstag in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die den Brand in der Berlinickestraße schnell löschen konnte. Menschen wurden nicht verletzt.

Auch in der nahe gelegenen Forststraße brannte es, dort wurden Baustellenbegrenzungen und zwei auf dem Gehweg liegende Tannenbäume vermutlich angezündet, sagte ein Polizeisprecher. Ein Brandkommissariat ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung, zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.