Keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen ab 2. Februar

Potsdam - Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen auch in Brandenburg ab 2. Februar keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Potsdam. In Berlin endet dann ebenfalls die Maskenpflicht im Nahverkehr.

„Für mich war besonders wichtig, dass wir uns mit Berlin auf einen gemeinsamen Termin für das Auslaufen der Maskenpflicht verständigen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) laut einer Mitteilung. Für abweichende Regelungen hätten die Fahrgäste in der eng vernetzten Metropolregion zurecht kein Verständnis gezeigt.

Bis einschließlich 1. Februar müssen in Brandenburg und Berlin weiterhin alle Fahrgäste in Verkehrsmitteln des ÖPNV eine FFP2-Maske tragen. Andere Bundesländer wie Sachsen-Anhalt und Bayern hatten die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen schon im Dezember aufgehoben.