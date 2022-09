Kalbes Altstadt wird zur Bühne fürs „Brucca!“-Festival

Kalbe - Theater, Zirkus, Musik, Tanz und Poesie - und das bestenfalls unter freiem Himmel: Die Kleinstadt Kalbe in der Altmark ist am Wochenende Gastgeberin für das „Brucca!“-Festival. Nach der Eröffnung am Freitag stehen bis Sonntag Kleinkunst- und Kulturveranstaltungen im historischen Zentrum der „Stadt der 100 Brücken“ auf dem Programm - Brucca ist den Angaben zufolge das althochdeutsche Wort für Brücke.

Organisiert wird das freie Theaterfestival seit 2018 vom Verein Künstlerstadt Kalbe, der sowohl den Ort als auch das dünn besiedelte Umland beleben und attraktiver gestalten will. Die Idee, die Altstadt von Kalbe als Freiluft-Theater zu entwickeln, lockt Akteure aus ganz Europa an. „Brucca!“ ist laut Verein ein deutschlandweit einzigartiges Format für Theater im öffentlichen Raum.