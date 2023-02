Hamburg - Der Hamburger Juwelier und Uhrenhändler Hellmut Wempe ist tot. Der hanseatische Entrepreneur sei am Sonntag in seiner Heimatstadt Hamburg im Alter von 90 Jahren friedlich eingeschlafen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Er sei ein Charakter für sich gewesen und habe „mit kaufmännischen Visionen, viel Empathie und einem Hang zur Perfektion etwas Einmaliges“ geschaffen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.

Hellmut Wempe leitete das ursprünglich 1878 in Elsfleth an der Weser gegründete Familienunternehmen von 1963 bis 2003. Nach Hamburg eröffnete er zahlreiche Filialen etwa in Berlin, Frankfurt, Köln, Stuttgart und München. Später folgten Wempe-Geschäfte im Ausland, etwa in New York, Paris, Wien, London und Madrid. Seit 2003 führt Wempes Tochter Kim-Eva Wempe das Unternehmen mit seinen inzwischen 30 Niederlassungen.