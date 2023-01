Torgau - In Torgau ist ein 28-jähriger Polizist schwer verletzt worden, als er gerade einen Unfallbereich absperren wollte. Ein 82-jähriger Autofahrer habe am Montag beim Abbiegen den Beamten übersehen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der 28-Jährige habe in jenem Moment den Bereich um einen verunfallten Wagen abgesperrt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang.