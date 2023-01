Jugendliche bei Einbruch in Grundschule gefasst

Berlin - Bei einem Einbruch in eine Grundschule in Berlin-Pankow sind zwei Jugendliche auf frischer Tat ertappt worden. Ein Wachmann alarmierte am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr die Polizei, weil die Alarmanlage der Schule losging, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Er bemerkte eine eingeschlagene Scheibe und sah zwei maskierte Menschen. Polizisten umstellten die Schule, suchten sie mit einem Hund ab und konnten schließlich einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen festnehmen. Bei den Jugendlichen fanden sie Werkzeuge und gestohlene elektronische Gegenstände wie Tablet-Stifte und Adapter aus der Schule.