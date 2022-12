Jarasch stellt 29-Euro-Ticket bis Ende April in Aussicht

Berlin - Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch hat die Verlängerung des im Oktober in Berlin eingeführten 29-Euro-Tickets bis Ende April in Aussicht gestellt - aber nicht darüber hinaus. Der Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) berate darüber seit Donnerstagvormittag, sagte Jarasch bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus. „Die Beschlussvorlage sieht vor, dass das 29-Euro-Ticket bis zur Einführung des Deutschland-Ticktes in Berlin weiter gilt und dann endet. Denn die Brandenburger wollen zurück zu einem gemeinsamen Tarifsystem mit uns“, so die Grünen-Politikerin. Jarasch sagte, dass das 29-Euro-Ticket entsprechend bis Ende April verlängert werden solle.

Damit erteilte sie Forderungen nach einem dauerhaften Berliner 29-Euro-Ticket eine Absage. Die Brandenburger wollten keine weiteren Berliner Alleingänge. „Und das wissen auch alle in Berliner Koalition.“ Der Berliner SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh hatte sich gerade erst im „Tagesspiegel“ dafür ausgesprochen, das Ticket dauerhaft zu verlängern.

„Ich hoffe sehr, dass es dann auch über den April hinaus günstige Abos geben kann, auch ein 29-Euro-Ticket“, sagte Jarasch im Abgeordnetenhaus - aber nicht in der bisherigen Form. Jarasch sprach von einer vergünstigten Variante des bundesweiten 49-Euro-Tickets, das in der gesamten Region Berlin-Brandenburg für bestimmte Zielgruppen wie Seniorinnen und Senioren, Azubis, Studierende und Arbeitnehmer gelten könnte.