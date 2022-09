Italienische Löschflugzeuge nach Harz-Einsatz zurück in Rom

Rom - Nach der Unterstützung beim Waldbrand am Brocken im Harz sind zwei italienische Löschflugzeuge wieder nach Rom zurückgekehrt. Die Flieger vom Typ Canadair CL 415 hätten ungefähr 60 Flugstunden absolviert und etwa 775.000 Liter Wasser in dem Einsatzgebiet ausgelöst, teilte der italienische Zivilschutz am Freitag in Rom mit. Die Behörden schickten die Flugzeuge am 4. September nach Deutschland, um die Einsatzkräfte am Brocken bei der Brandbekämpfung zu unterstützen. Anhaltender Regen sorgte zuletzt für eine Entspannung der Lage dort.

Die Anfrage für die Unterstützung lief über Brüssel, wo mittels eines EU-Projektes zwei Löschflieger aus einem Land in ein anderes gebracht werden können, wenn sie im eigenen Land nicht gebraucht werden. Italien entsandte seine Flieger in den vergangenen Monaten auch in andere EU-Länder, die mit ausgedehnten Waldbränden zu kämpfen hatten.