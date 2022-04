Ist die Pandemie vorbei? Wie Virologen die Corona-Lage einschätzen

Halle (Saale) - Das Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt flaut weiter ab. Am Freitag sank die Inzidenz auf 4,6. In zwei Kreisen gab es in den vergangenen sieben Tagen sogar keinen einzigen Infektionsfall. Noch Mitte April lag die Inzidenz im Land bei fast 200. Virologen sehen in dieser Entwicklung eine Mischung aus Impffortschritt und saisonalem Effekt.