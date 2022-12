Investitionsprojekt von Marquardt für E-Fahrzeuge

Arnstadt - Das baden-württembergische Familienunternehmen Marquardt zieht eine Fabrik für Batteriemanagementsysteme für E-Fahrzeuge in Thüringen hoch. Es werde ein dreistelliger Millionenbetrag investiert, teilte der Mechatronik-Hersteller mit Stammsitz in Rietheim-Weilheim am Montag beim symbolischen ersten Spatenstich für das Projekt mit. Als Termin für den Produktionsstart werde Mitte 2024 angepeilt. Es handelt sich bereits um das zweite Werk von Marquardt in Thüringens größtem Industriegebiet „Erfurter Kreuz“.

Nach Unternehmensangaben sollen in den nächsten drei Jahren mehr als 300 neue Arbeitsplätze geschaffen werden und die Belegschaft an dem Thüringer Standort bis 2025 auf rund 800 steigen.