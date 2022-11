Innovation aus Wissenschaft, Industrie und Handwerk gesucht

Die Siegertrophäe des Hugo Junkers Preises in der Kategorie „Innovativste Produktentwicklung“.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt ist wieder auf der Suche nach preisträchtigen, zukunftsweisenden Innovationen aus Wissenschaft, Industrie und Handwerk. Dazu hat Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Freitag die Neuauflage für den „Hugo Junkers Preis für Forschung und Innovation aus Sachsen-Anhalt 2023“ gestartet, wie sein Ministerium in Magdeburg mitteilte. Der Preis sei mit insgesamt 80.000 Euro dotiert und werde in vier Kategorien vergeben: von Grundlagen- über die angewandte Forschung bis hin zu innovativen Produkten, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen. Bewerbungen sind bis zum 11. Januar 2023 möglich. Die Preisverleihung ist für Juni geplant.