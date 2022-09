Inflation steigt auf Rekordwert 10,7 Prozent

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt.

Halle - Die Inflationsrate in Sachsen-Anhalt hat einen Spitzenwert erreicht. Im September stiegen die Verbraucherpreise im Land um 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Halle am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Rekordwert vom Vormonat August wurde somit um satte 2,1 Prozentpunkte übertroffen. Wesentlicher Treiber der Preissteigerungen war das Auslaufen staatlicher Entlastungen. So stiegen durch den Wegfall des 9-Euro-Tickets beispielsweise im Verkehr die Preise wieder drastisch an.