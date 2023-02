In Sachsen-Anhalt mehr Gewerbe an- als abgemeldet

Halle - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr mehr Gewerbe angemeldet als abgemeldet worden. Insgesamt 10862 Gewerbe wurden im Jahr 2022 angemeldet, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, verglichen mit 10512 Abmeldungen. Mit einem Plus von 350 Gewerbeanmeldungen verzeichnete das Statistische Landesamt damit das zweite Jahr in Folge ein positives Saldo. Von 2011 bis 2020 war das Saldo immer negativ gewesen. Gründe für die Entwicklung waren auf Nachfrage nicht bekannt.

Die größte prozentuale Zunahme vermerkte das Statistische Landesamt in den Bereichen Kunst, Unterhaltung und Erholung (plus 45,4 Prozent) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen (plus 42,4 Prozent). Am höchsten fiel das Saldo nach den aktuellen Zahlen in den Landkreisen Jerichower Land (135), Stendal (85) und Halle (50) aus. In den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld (minus 4), im Salzlandkreis (minus 52) und im Landkreis Dessau-Roßlau (minus 72) wurden dagegen mehr Gewerbe abgemeldet als angemeldet.