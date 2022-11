ICE fährt ohne Halt durch Wolfsburg

Wolfsburg - Erneut ist ein ICE ohne zu halten durch Wolfsburg gefahren. Der Zug war am Montag von Köln nach Berlin unterwegs. In Wolfsburg sei planmäßiger Halt um 23.04 Uhr gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch mit. Der Zugführer stoppte jedoch nicht. In Stendal sei der Zug um 23.42 Uhr angekommen. Die Fahrgäste, die in Wolfsburg aussteigen wollten, mussten weiter bis nach Stendal fahren. Die Bahn erstattet den Fahrgästen die Kosten für das Taxi zurück nach Wolfsburg.

Warum der Zug in Wolfsburg nicht gehalten hatte, konnte der Bahnsprecher nicht sagen. Der Vorfall werde intern noch geprüft, hieß es. Aufgrund des Schichtdienstes der Lokführer sei es nicht immer möglich, die Kolleginnen und Kollegen zeitnah zu erreichen. In den vergangenen Jahren war es bereits mehrfach vorgekommen, dass die Züge ohne den vorgesehenen Halt durch Wolfsburg gefahren sind.