Hunderte Tiere beim Schlittenhunderennen „Luchstrail“

In Bad Harzburg hechelten am Wochenende über 400 Hunde mit ihren Herrchen um die Wette. Auf der Bad Harzburger Galopprennbahn fand die erste Runde der norddeutschen Schlittenhundemeisterschaft statt. Das Wetter spielte gerade so mit.

Bad Harzburg - Über 400 Tiere haben am Schlittenhunderennen „Luchstrail“ in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) teilgenommen. Die zweitägige Veranstaltung von Samstag bis Sonntag war in diesem Jahr gleichzeitig die erste Runde der norddeutschen Schlittenhundemeisterschaft. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf, das Wetter hat gerade so mitgespielt“, sagte der Geschäftsführer des Niedersächsischen Schlittenhundevereins, Ralf Metschulat.

Ab 16 Grad werde es für die meisten Hunde und Disziplinen zu warm, erklärte Metschulat. Neben von mehreren Hunden gezogenen Radschlitten nahmen auch Radfahrer und Läufer mit je einem Hund an den Rennen auf der Galopprennbahn in Bad Harzburg teil. Zudem gab es ein Kinderrennen, das laut Veranstalterangaben einige Besucher an die Rennstrecke lockte.

Anders als bei vielen vergleichbaren Rennen in Bayern oder teilweise in Thüringen, sind die Herrchen und Frauchen der Schlittenhunde im Harz auf Rollen statt Kufen unterwegs. Rennen auf Schnee seien im Harz wegen des Wetters praktisch nicht planbar. Dafür kämen zu Rasenveranstaltungen mehr Teilnehmer als bei Schnee-Rennen. „Es können eben mehr Menschen Fahrrad als Ski fahren“, sagte Metschulat.