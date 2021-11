Hund in Pasewalk auf Zugtoilette mit Abschiedsbrief ausgesetzt

Pasewalk/DUR - Ein trauriges Schicksal ereilte die Beagle-Dame Tina. Sie wurde Samstagnacht (27. November) allein auf einer Zugtoilette in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden. Nur mit einer Decke und einem Abschiedsbrief auf dem in krakeliger Schrift steht: "Ich heiße Tina und suche ein neues Zuhause." Dahinter schreibt der Besitzer, dass er sich Tina nicht mehr leisten kann und sie nicht beiße. Die Tierrettung Greifswald nahm sich der Hundedame an und postete den Vorfall auf ihrer Facebookseite.

"Manchmal sehen Besitzer in ihrer Verzweiflung keinen anderen Ausweg, als sich von ihrem Tier zu trennen", schreibt die Tierrettung. Dennoch sei das Aussetzen von Tieren verboten. "In zu vielen Fällen werden diese ausgesetzt und in Wind und Wetter sich selber überlassen. Hier jedoch spüren wir, dass der Besitzer trotz offensichtlich großer Not wollte, dass seine Tina gefunden wurde", heißt es weiter.

Die Hündin wurde an eine Tierschutzorganisation übergeben, die den Vorfall ebenfalls kommentierte. "Tina steht noch nicht zur Vermittlung. Es steht zunächst ein Besuch beim Tierarzt an und die Hündin ist ziemlich durch den Wind und muss sich erstmal erholen und zur Ruhe kommen", schreiben die Tierschützer.