Hüft-Operation bei Braunschweigs Strompf

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss für den Rest dieses Jahres auf seinen Abwehrspieler Philipp Strompf verzichten. Der 24-Jährige muss wegen einer Labrumverletzung in der Hüfte operiert werden, teilten die Braunschweiger einen Tag vor dem Aufsteiger-Duell beim 1. FC Magdeburg (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) mit.

„Das ist natürlich eine ganz bittere Nachricht. Sowohl für Pippo als auch für uns. Wir wünschen ihm einen optimalen OP- und Heilungsverlauf und werden ihn in dieser Zeit bestmöglich unterstützen“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Strompf fehlt den Braunschweigern bereits seit der 1:4-Niederlage bei Arminia Bielefeld am 26. August. In den ersten sechs Zweitliga-Spielen der Saison kam er noch fünf Mal zum Einsatz.