Homosexuelle Paare geschlagen: Staatsschutz ermittelt

Hannover/Garbsen - Zwei homosexuelle Paare sind in Hannover und Garbsen von Unbekannten angegriffen worden. Der Staatsschutz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover geht in beiden Fällen von Hasskriminalität aufgrund homophober Hintergründe aus und ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung sowie wegen versuchten Raubes.

In Garbsen schlug ein Unbekannter ein homosexuelles Paar wegen eines Kusses, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Täter hatte am Montag zunächst einen 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen, weil dieser seinem 26 Jahre alten Partner einen Kuss gegeben hatte. Gleich darauf schlug er dem 26-Jährigen ebenfalls ins Gesicht. Das Paar und eine Bekannte hatten an einer Bushaltestelle gestanden. Durch die Wucht des Schlages stieß der Kopf des 26-Jährigen gegen das Kinn der 32 Jahre alten Frau. Alle drei wurden durch die Schläge leicht verletzt. Der Täter flüchtete zu Fuß.

Bereits am Sonntag hatten zwei Unbekannte einen 33 Jahre alten Mann in Hannover festgehalten und gegen den Kopf geschlagen sowie getreten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei versuchten die Täter, Wertgegenstände des Mannes zu stehlen. Das Opfer war mit seinem Lebensgefährten unterwegs, die Täter beleidigten beide homophob. Da sich der 33-Jährige lautstark wehrte, ließ das Duo von ihm ab und flüchtete ohne Beute. Der 33-Jährige kam ins Krankenhaus.