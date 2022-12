Hinrichtung im Iran: Proteste vor iranischer Botschaft

Berlin - Nach der Hinrichtung eines zum Tode verurteilten Demonstranten im Iran haben Menschen vor der iranischen Botschaft in Berlin demonstriert. Zu der spontanen Kundgebung am Donnerstag kamen in der Spitze rund 50 Teilnehmer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es gab zunächst keine besonderen Vorkommnisse. Mit Transparenten forderten die Demonstranten von der deutschen Regierung und der EU umfassende Sanktionen für den Iran und ein Nein zur Todesstrafe.

Im Iran wurde nach Angaben von Staatsmedien am Donnerstag erstmals seit Beginn der Massenproteste vor annähernd drei Monaten ein Demonstrant hingerichtet. In den vergangenen Wochen wurden bereits mehrere Todesurteile gegen Demonstranten verhängt.

Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini. Sie starb im September im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war.