„Himmelsscheibe“ kommt im Oktober zurück nach Halle

Halle - Die Himmelscheibe von Nebra kehrt Mitte Oktober zurück nach Halle ins Landesmuseum für Vorgeschichte. Das teilte die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt am Freitag mit. Die Bronzescheibe ist noch bis zum 18. September im Drents Museum in Assen (Niederlande) ausgestellt. Zuvor war die Himmelsscheibe in London in einer viel beachteten Schau zu sehen.

Die Himmelsscheibe von Nebra gilt weltweit als die älteste Darstellung konkreter Himmelsphänomene. 2013 wurde die Bronzescheibe in das „Memory of the World“-Register der UN-Kulturorganisation Unesco aufgenommen.