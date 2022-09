Heizdecke löst Wohnungsbrand in Schleiz aus

Schleiz - Eine Heizdecke hat einen Wohnungsbrand in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) verursacht. Dabei erlitten drei Menschen eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch war im Schlafzimmer der Wohnung einer 79 Jahre alten Frau und eines 82 Jahre alten Mannes ein Funkenflug von der Heizdecke ausgegangen. Das Ehepaar brachte die Decke den Angaben zufolge ins Wohnzimmer, das daraufhin in Flammen aufging. Die beiden wurden von Nachbarn und der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Das Paar und ein 31-jähriger Ersthelfer wurden leicht verletzt.