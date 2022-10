Heiterer und trockener Mittwoch erwartet

Erfurt - Nach teilweise heftigen Regenschauern bleibt es am Mittwoch in Thüringen trocken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, können sich die Menschen auf einen heiteren Mittwoch mit einem Mix aus Sonne und Wolken freuen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 Grad am Rennsteig und 15 Grad im Saaletal.

In der Nacht zu Donnerstag lösen sich die Wolken immer weiter auf und es wird klar. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von bis zu 0 Grad, weshalb es gebietsweise zu leichtem Frost kommen kann. Auch am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken bei einer Höchsttemperatur von bis zu 17 Grad ab. Erst am Donnerstagabend sollen laut DWD wieder dicke Wolken aufziehen. Am Freitag kommt dann der Regen zurück nach Thüringen.