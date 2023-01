Heirat in Sneakers und Jumpsuit: Hochzeitsmesse zeigt Trends

Oldenburg - Von klassischen Brautkleidern bis zu ausgefallenen Accessoires: Auf der Hochzeitsmesse in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen präsentieren 60 Aussteller am Wochenende aktuelle Trends der Branche. Die Organisatoren rechnen mit knapp 2000 Besucherinnen und Besuchern. In den Jahren vor der Corona-Pandemie seien es bis zu doppelt so viele gewesen, sagte Sonja Hobbie, eine der Organisatorinnen. „Ich würde mir wünschen, dass wir dahin wieder zurückkommen.“

Immerhin seien 2021 viele Hochzeiten nachgeholt worden, die wegen der Pandemie verschoben worden seien. Für manches Brautpaar müsse beim Hochzeitsfest alles stimmen, daher dauerten die Planungen auch mal bis zu zwei Jahre. „Da wird dann nichts dem Zufall überlassen, alles muss stimmig sein“, sagte Hobbie. Viele Brautpaare in spe hätten durch Anregungen in den Sozialen Medien ganz bestimmte Vorstellungen. „Zuletzt wurde Blumenschmuck fürs Handgelenk nachgefragt oder auch ein Blumenring statt eines Straußes für die Braut“, sagte Hobbie.

Auch bevorzuge manche Frau statt eines Brautkleids mit viel Spitze einen glitzernden Jumpsuit oder einen Hosenanzug. Dazu - aber auch zum klassischen Brautkleid - würden inzwischen immer mehr Sneaker statt Pumps oder High Heels getragen. „Auf Wunsch werden die Sneaker individuell verziert, etwa mit einem Motiv, das zum Motto der Hochzeit passt“, berichtet Hobbie. Vielen Frauen sei es wichtig, dass sie sich auf der Feier gut bewegen könnten. Ein weiterer Trend sei es, die Trauringe selbst zu schmieden oder in der Innenseite einen Fingerabdruck gravieren zu lassen.