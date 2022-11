Havarie in Mildenau: Einwohner sollen Wasservorrat anlegen

Mildenau - Nach einer Havarie der Trinkwasserversorgung in Mildenau (Erzgebirgskreis) hat die Feuerwehr die Menschen aufgerufen, Wasservorräte anzulegen. Ansonsten sollen sie vorerst besonders sparsam mit Wasser umgehen. Hintergrund ist ein Leck an zunächst unbekannter Stelle. Dadurch entweiche Wasser und drohten Hochbehälter in absehbarer Zeit leerzulaufen, sagte Gemeindewehrleiter Michael Schreiter am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen seien rund 2000 Einwohner im Hauptort. Das Problem sei am Vormittag bekanntgeworden.

Wegen des Vorfalls wurde eine Sonderlage ausgerufen. Feuerwehr, Bauhof und Wasserversorger arbeiten den Angaben zufolge mit Hochdruck dran, das Leck zu finden und zu beseitigen. Laut Schreiter werden darüber hinaus weitere Schritte diskutiert, um die Wasserversorgung der Menschen sicherzustellen.