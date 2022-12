Hausbrand in Recklinghausen: niemand verletzt

Recklinghausen - Ein Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Recklinghausen hat an Heiligabend einen größeren Einsatz ausgelöst. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Alle Hausbewohner hatten das Gebäude nach Angaben der Polizei rechtzeitig verlassen. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Am betroffenen Gebäude und dem dahinter liegenden Innenhof entstand erheblicher Brandschaden. Die nähere Umgebung des Brandortes wurde abgeriegelt. Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers dauerten die Aufräumarbeiten noch an.