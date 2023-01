Malschwitz - Nach der jährlichen Wartungspause öffnet am Mittwoch das Informationszentrum „Haus der Tausend Teiche“ in Malschwitz bei Bautzen wieder. Dies teilte die Verwaltung des unter Unesco-Schutz stehenden Biosphärenreservats am Dienstag mit. Es gibt Dauerausstellungen über die Teichlandschaft und ihre Tier- und Pflanzenwelt, zudem startet die neue Veranstaltungssaison.

Passend zur derzeitigen Energiekrise wird die Energieagentur Bautzen am Mittwochabend Tipps zur Stromerzeugung mit eigenen Photovoltaikanlagen sowie zum Heizungsaustausch geben. Zudem sollen interessante Hilfsmittel zur Energieeinsparung vorgestellt werden.

Eine nostalgisch-ironische Sicht auf die „guten alten DDR-Zeiten“ bietet die Sonderausstellung „SerbskiKonsum“. Bis Ende Februar können Besucher hier von den sorbischen Trachten inspirierte, moderne Accessoires erwerben.