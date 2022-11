Haseloff lobt Kompromiss zum Bürgergeld: AWO übt Kritik

Boris Rhein (CDU l-r), Ministerpräsident in Hessen, Peter Tschentscher (SPD), neuer Bundesratspräsident und Erster Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident in Niedersachsen, und Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, unterhalten sich zu Beginn der Bundesratssitzung.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat den Kompromiss zum Bürgergeld am Freitag begrüßt. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass es nach informellen Gesprächen und einem erfolgreichen Vermittlungsverfahren gelungen ist, hier heute ein neues Gesetz zu beraten, das die Grundsicherung für Arbeitssuchende zwar zu einem Stück weit modernisiert und weiterentwickelt, jedoch gleichzeitig die wesentlichen Grundpfeiler des Hartz IV-Systems bewahrt“, sagte Haseloff laut Staatskanzlei am Freitag im Bundesrat. Er forderte die Bundesregierung auf, die Mehrbelastungen für die Kommunen durch das Bürgergeldgesetz zu prüfen und entsprechend auszugleichen.

Der Bundestag hat am Freitag grünes Licht für das geplante Bürgergeld gegeben, am gleichen Tag sollte die Schlussabstimmung im Bundesrat stattfinden. Damit könnte das Bürgergeld mit deutlich höheren Leistungssätzen zum 1. Januar fließen. Der Kern der Reform ist eine geänderte Vorgehensweise der Jobcenter gegenüber Arbeitslosen. Künftig sollen sie sich stärker darum kümmern, dass es die Betroffenen in dauerhafte Arbeit statt in kurzfristige Hilfsjobs schaffen. Diese Teile der Reform sollen zum 1. Juli in Kraft treten.

Aus Sicht der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Sachsen-Anhalt wird Hartz IV mit dem Bürgergeld nicht überwunden. Die Verbesserungen reichten nicht aus, teilte der Verband am Freitag mit. Die Erhöhung der Regelbedarfe ab 2023 als Erfolg zu feiern, sei „realitätsfern und verhöhnt die Betroffenen“, sagte die Vorsitzende Barbara Höckmann.