Hannover 96 empfängt Bundesligist Bremen zum Test

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 empfängt in der Punktspielpause Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen zu einem Testspiel. Am Donnerstag (16.00 Uhr/96TV) spielen die Niedersachsen gegen den Bundesligisten im Eilenriedestadion, wie die 96er am Sonntag mitteilten. Das Match wird ohne Fans vor Ort ausgespielt, aber der Zweitliga-Club überträgt die Partie auf dem vereinseigenen Sender. Beide Mannschaften haben in ihren Ligen jeweils einen guten Saisonstart hingelegt. Während 96 mit 17 Punkten in Richtung Tabellenspitze schielt, rangieren die Bremer nach dem 1:1 (0:0) am Samstag bei Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen im Tabellen-Mittelfeld.