Magdeburg - Handball-Meister SC Magdeburg muss monatelang auf seinen dänischen Weltmeister Magnus Saugstrup verzichten. Wie der Verein mitteilte, wurde der 26-Jährige am Dienstag am rechten Knie operiert. Die genaue Diagnose der Verletzung, die sich der Kreisläufer am Sonntag im DHB-Pokal-Viertelfinalspiel beim THW Kiel in der Verlängerung zugezogen hatte, wurde nicht bekannt gegeben. Der Verein schätzt eine Ausfallzeit von drei bis vier Monaten, sodass Saugstrup in dieser Saison nicht mehr für den Meister spielen wird. Ob der SCM nun noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird, ist noch unklar.

Es ist bereits der zweite Ausfall eines Leistungsträgers bei den Magdeburgern. Zuvor kam bereits das Saison-Aus für den Torgaranten Omar Ingi Magnusson wegen einer Fersenverletzung.