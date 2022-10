Gute Nachrichten für Fans von Florian Silbereisen

Berlin - Fans des Multitalents Florian Silbereisen (41) kommen in den nächsten Wochen voll auf ihre Kosten. Am 22. Oktober feiert der Sänger, Schauspieler und Moderator zunächst die 100. Ausgabe der Schlagerfeste im Fernsehen. „Das große Schlagerjubiläum 2022 - auf die nächsten 100!“ heißt das Spektakel, wie auf der Webseite des Senders ORF zu lesen steht. Er wird ebenso wie das Erste die Show ab 20.15 Uhr übertragen. Stargast ist Helene Fischer (38, „Atemlos“).

„Am 7. Februar 2004 hat Florian Silbereisen seine erste „Feste“-Show moderiert“, frohlockte der ORF. „Als jüngster Showmaster am Samstagabend überzeugte er schon bei der Premiere sogar den Altmeister der Fernsehunterhaltung, Rudi Carrell.“ Das Jubiläum wird in der Media City Leipzig gefeiert. Mit dabei sind Roland Kaiser, Andreas Gabalier, die Kelly Family, Jürgen Drews und Ross Antony.

Am 20. November dann wird Florian Silbereisen im ZDF viele Zuschauer einsammeln, die die Fußball-WM in Katar boykottieren oder einfach nicht sportinteressiert sind. Dann sticht das „Traumschiff“ in See. Die Schauspieler-Crew um Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes nimmt Kurs auf Lappland.