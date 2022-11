Große Pläne bei Union: Stadionausbau und Trainingszentrum

Berlin - Präsident Dirk Zingler hat beim Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin große Investitionen angekündigt. Rund 150 Millionen Euro wollen die Köpenicker in den kommenden Jahren unter anderem in den Ausbau des Stadions An der Alten Försterei und ein neues Trainingszentrum stecken. „Wir stehen vor der größten und wichtigsten Investitionsphase in unserer Geschichte“, sagte Zingler am Montagabend bei der Mitgliederversammlung im Tempodrom. „Ich glaube, wir werden das geilste Stadion in Europa bekommen“, sagte er.

Der 58-Jährige verkündete zudem, dass der Club das Grundstück, auf dem das Stadion steht, der Stadt Berlin abgekauft habe. Bislang bestand ein Erbbaurecht für Union. Das führte zu riesigem Jubel. „So ist es uns am Montag auch gegangen“, freute sich Zingler.

Geplant ist, frühestens im Sommer 2024 mit dem Ausbau des Stadions zu beginnen. Die ursprünglichen Pläne dafür wurden bereits 2017 präsentiert, bis 2020 sollte das Stadion fertig sein. Die Corona-Krise und Probleme beim Verkehrskonzept sorgten für die Verzögerung.

Drei der Tribünen müssten neu errichtet werden, sagte Zingler. Es sei bautechnisch und statisch nicht möglich gewesen, die bisherigen Tribünen, an deren Ausbau Fans von Union maßgeblich beteiligt waren, zu erhalten, sagte Zingler. Er sage das mit Bedauern. „Natürlich ist es uns bewusst, dass viele Menschen dort viele Stunden verbracht haben“, sagte er. Es sei ein Generationenprojekt. „Wir bauen etwas für unsere Kinder.“

Das Stadion soll nach dem Umbau eine Kapazität von rund 37.700 Plätzen haben und äußerlich weiter an Oberschöneweider Industriebauten erinnern. Es soll am Ende rund 8500 Sitzplätze geben, um DFL-Regularien zu erfüllen.

Im Frühjahr 2023 sollen die Bauarbeiten insgesamt beginnen. Zunächst will Union dabei das Gelände um das Stadion verändern. Die Geschäftsstelle, das Forsthaus, wird saniert. Währenddessen ziehen die Mitarbeiter des Clubs um Zingler in einen mobilen Bürocontainer.

Ab Sommer 2023 sollen dann am Stadion ein neues Trainingszentrum für die Lizenzspielerabteilung, ein Parkhaus, neue Trainingsplätze und ein Clubhaus entstehen, unter anderem mit einer großen Fankneipe. Am Stadion werden zudem von der Stadt eine neue Straßenbahnhaltestelle und eine Straße gebaut. Im März will der Club noch genauer über die Pläne informieren.