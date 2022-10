Grizzlys gewinnen letztes Vorrundenspiel in Champions League

Wolfsburg - Nach der vorzeitigen Qualifikation für das Achtelfinale der Eishockey-Champions-League haben die Grizzlys Wolfsburg ihr letztes Vorrundenspiel gewonnen. Einen deutlichen Rückstand im ersten Drittel drehten die Niedersachsen am Mittwochabend noch und siegten im Rückspiel gegen den finnischen Club TPS Turku 5:4 (1:3, 3:1, 1:0). Für die Grizzlys war das Spiel sportlich nicht mehr allzu wichtig, da sie bereits zuvor nicht mehr vom zweiten Platz der Gruppe B verdrängt werden konnten. Die Tore für die Wolfsburger erzielten Laurin Braun (12. Minute), Fabio Pfohl (31.), Darren Archibald (36., 40.) und Spencer Machacek (54.).

Der Gegner der Wolfsburger in der K.o.-Runde wird am Donnerstag in Zürich (16.00 Uhr) ausgelost. Die acht Gruppensieger (Topf A) und acht Zweitplatzierten (Topf B) treten untereinander an. Mannschaften, die in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, können sich nicht erneut duellieren.