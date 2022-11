Ganztagsschule erhält Preis für beste Schulmensa

An zahlreichen weiterführenden Schulen in Niedersachsen wird auch im Nachmittag unterrichtet. Viele bieten für die Schülerinnen und Schüler warme Mahlzeiten an. Eine Schule macht das offenbar besonders gut - und wurde dafür nun ausgezeichnet.

Vechta - Die Ganztagsschule Emstek im Landkreis Cloppenburg hat den Kulinarischen Schulmensa-Oskar 2022 für die beste Schulkantine erhalten. Das gab das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) am Freitag beim Deutschen Kongress für Schulverpflegung in Vechta bekannt. Bei dem Kongress sprechen Fachleute über Verbesserungen bei der Verpflegung von Schülerinnen und Schülern.

Die nun mit dem goldenen Teller ausgezeichnete Schule sehe eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung zum Mittagessen und ausreichend Bewegung als die beste Gesundheitsprophylaxe an, hieß es in der Begründung des Netzwerkes. Das Schulrestaurant habe eine „gut ausgestattete Küche, in der täglich vor Ort gekocht wird“. Um die Pausenverpflegung kümmere sich zudem die Schülerfirma Just fresh.

„Hier wird Schulverpflegung als Schulphilosophie gelebt“, sagte der DNSV-Vorsitzende Michael Polster. Die gute Arbeit der Schule belege, dass Schulessen mehr als nur eine warme Mittagsmahlzeit sei. „Die ausreichende Mittagspause soll bewusst der Erholung und Entspannung dienen“, sagte Schulleiterin Kerstin Bocklage.