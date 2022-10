Hohenstein-Ernstthal - Ein 58-jähriger Fußgänger in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) ist von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 21-Jährige habe am Montagnachmittag den Fußgänger übersehen und ihn mit seinem Fahrzeug erfasst, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Fußgänger, der auf Gehhilfen angewiesen war, befindet sich nach Angaben des Sprechers zur stationären Behandlung in einer Klinik.