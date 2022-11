Fünf Kandidaten wollen Bürgermeister von Salzwedel werden

Salzwedel - Fünf Kandidaten treten heute zur Bürgermeisterwahl in der Hansestadt Salzwedel an. Zu Wahl sind rund 19.660 Einwohner aufgerufen, wie es aus der Stadtverwaltung hieß. Sie können ihre Stimme für den Journalisten Marco Heide (Linke) abgeben, für den Gastronomen Nils Krümmel (Freie Wähler) oder Stadt-Kämmerer Olaf Meining, der als parteiloser Kandidat von der SPD unterstützt wird. Ferner treten der Sicherheitsmitarbeiter Andi Scotland (AfD) und der Betriebswirt Hendrik Stiller (CDU) an, der Filialleiter bei der Kreissparkasse Altmark-West ist. Laut Verwaltung sind bereits 2200 Briefwahlunterlagen angefordert worden.

Die Amtszeit der bisherigen Salzwedeler Bürgermeisterin Sabine Blümel endet im März 2023. Sollte keiner der fünf Kandidaten an diesem Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen können, steht am 20. November eine Stichwahl an.