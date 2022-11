Füchse nach Chrintz-Verletzung und Liga-Niederlage geschockt

Berlin - Die Füchse Berlin müssen einen doppelten Schock in der jungen Spielzeit verarbeiten. „Das war schon ein herber Rückschlag für uns. Dieses Fehlerfestival, was wir heute gemacht haben, das darf nicht passieren“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach der unerwarteten 27:32-Niederlage beim bis dahin noch punktlosen Tabellenschlusslicht Minden in der Handball-Bundesliga.

Neben der Niederlage war es auch die schwere Verletzung von Rechtsaußen Valter Chrintz zu Beginn der zweiten Halbzeit, die für einen weiteren Schock sorgte. „Das ist ein schwerer Verlust, das tut weh“, fand Trainer Jaron Siewert. Für Kretzschmar war zu sehen, „dass die Spieler damit mental beschäftigt waren“. Die genaue Diagnose für Chrintz steht noch aus. Nach der langen Verletzungsunterbrechung ging bei den Füchsen in Minden dann kaum noch etwas. „Da haben wir irgendwo den Kopf verloren“, sagte Siewert.

Als Begründung für die erste Liga-Niederlage wollten die Füchse die schwere Verletzung aber nicht gelten lassen. Zumal schon in den Minuten zuvor die Fehlerquote wieder zu hoch war. „Wir haben so viele eklatante Fehler gemacht, haben den möglichen Sieg Anfang der zweiten Halbzeit einfach weggeworfen“, kritisierte Kretzschmar.

Und hintenraus brachen die Füchse förmlich ein. „Dass wir dann so viele technische Fehler machen, dass wir in der Abwehr kaum noch Zugriff haben, das darf uns in dieser Art und Weise nicht passieren“, sagte Siewert. Auch wenn seine Spieler nach der Belastung der letzten Wochen und den Ausfällen „am Anschlag“, waren, wie der Füchse-Coach meinte. Zeit zur Erholung bleibt aber erneut kaum. Schon am Donnerstag geht es daheim gegen den TSV Hannover-Burgdorf (19.05/Sky) weiter.