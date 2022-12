Frost und Schnee: Kurzes Winter-Intermezzo in Sachsen

Leipzig - Minusgrade und Schneefall haben in der Nacht zum Samstag weite Teile Sachsens zur Winterlandschaft gemacht. Während im Raum Leipzig am Morgen bis zu 8 Zentimeter Schnee lagen, reichte es im Gebirge nur auf dem Fichtelberg zum Rodeln, wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig sagte. Die Schneedecke auf der mit 1215 Meter höchsten Erhebung im Freistaat maß 12 Zentimeter, in Carlsfeld waren es nur 3. Und es komme bei minus 2 Grad nichts mehr nach, höchstens ein paar Flocken aus hochnebelartiger Bewölkung und gelegentlich Sprühregen. „Mit Winter hat das nichts mehr zu tun.“

In der Nacht zum Sonntag sei bei Minusgraden dann noch einmal überfrierende Nässe auf den Straßen möglich, sagte der Meteorologe. Das winterliche Intermezzo hatte im Verkehr seit Freitagabend kaum Folgen bis auf kleinere Unfälle oder kurzzeitige Sperrungen. „Die Leute waren vorbereitet“, sagte ein Sprecher des Verkehrswarndienstes in Dresden. Autobahnen und Bundesstraßen seien frei, der Winterdienst im Einsatz.

Und schon Sonntag wird es von Osten her wieder wärmer. Lagen die Temperaturen am Samstag in weiten Teilen des Landes noch im Frostbereich um die Null Grad, werde sich die Luft ausgangs der Nacht von Tschechien und Polen her erwärmen, sagte der Meteorologe. „Es bleibt weiter unbeständig.“ Montag würden schon bis zu 4 Grad erwartet, in Ostsachsen sogar bis zu 6 Grad und Nässe - mit trüben Aussichten: „Viele Wolken, keine Sonne und immer wieder etwas Regen“