Freundlicher und milder Dienstag erwartet

Leipzig - Die Menschen in Sachsen können heute noch mal die Sonne genießen. Der Dienstag startet freundlich mit viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach ziehen am Nachmittag von Westen kommend dichte Wolken auf, es bleibt bis zum Abend jedoch trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad Celsius, bei Föhn bis zu 17 Grad Celsius. In höheren Berglagen sorgt ein schwacher Südostwind für Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad Celsius.

In der Nacht zu Mittwoch bliebt es vor allem im Osten von Sachsen lange klar, im Westen ziehen allmählich Wolken auf, es bleibt jedoch trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu 2 Grad Celsius. Am Mittwoch werden laut DWD viele Wolken und gebietsweise Schauer erwartet. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 10 Grad Celsius im Bergland auf 3 bis 9 Grad.