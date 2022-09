Freikarten zum Erntedankfest für die Brand-Einsatzkräfte

Magdeburg - Als Dank für ihren Einsatz bei den Waldbränden in den vergangenen Wochen hat das Forstministerium in Sachsen-Anhalt den Einsatzkräften 1500 Freikarten für das Landeserntedankfest in Magdeburg bereitgestellt. Das Angebot richte sich an die „Einsatzkräfte und ihre Familien als kleine Anerkennung ihres großen Einsatzes“, sagte Forstminister Sven Schulze (CDU) am Donnerstag. Die Karten seien bereits an die Einsatzleitungen verschickt worden.

Insbesondere beim Großbrand im Harz waren vergangene Woche Hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Polizei, des THW und der Bundeswehr im Einsatz. Laut der Einsatzleitung kämpften insgesamt rund 1800 Menschen gegen die Flammen. „Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Entschlossenheit und Selbstlosigkeit sich unsere Einsatzkräfte dem Feuer entgegengestellt haben“, sagte Schulze. Er habe allerhöchsten Respekt vor dieser Leistung.