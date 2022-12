Frau vergisst Zapfpistole im Tank

Eine Zapfpistole steckt an einer Tankstelle in einem Wagen.

Erfurt - Ihre Vergesslichkeit an der Zapfsäule kommt einer 33-Jährigen teuer zu stehen: Die Frau hatte am Sonntagmorgen in Erfurt ihr Auto für die anstehende Fahrt in den Urlaub vollgetankt, wie die Polizei berichtete. Nach dem Bezahlen vergaß sie, die Zapfpistole aus dem Tankstutzen zu ziehen.

Beim Losfahren riss daher die Zapfpistole vom Tankschlauch ab. Die Zapfsäule musste aus Sicherheitsgründen außer Betrieb genommen werden. Es sei jedoch nur wenig Kraftstoff aus dem Schlauch ausgelaufen, hieß es.

Zum Leidwesen der Autofahrerin wird sie für den entstandenen Schaden in vermutlich dreistelliger Höhe aufkommen müssen. Und auch ihren Urlaub konnte sie aufgrund der polizeilichen Aufnahme des Vorfalls erst verspätet antreten.