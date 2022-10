Frau überquert Gleise und wird von Zug angefahren

Lingen - Eine 22-Jährige ist beim Überqueren der Gleise in Lingen im Landkreis Emsland von einem Zug angefahren und getötet worden. Die junge Frau hatte am Samstag im Bahnhof in Lingen das Gleisbett betreten und die Schienen überquert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei wurde sie von einem durchfahrenden Güterzug angefahren. Der Zugführer erlitt einen Schock. Außer der Feuerwehr und einer Notärztin waren auch die Bundespolizei, das Notfallmanagement der Bahn und Notfallseelsorger im Einsatz. Warum die junge Frau die Gleise überqueren wollte, war zunächst unklar. Die Bahnstrecke blieb bis in die Nacht hinein gesperrt.