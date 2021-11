Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall ist am Dienstagabend eine 54-jährige Frau in der Bonner Innenstadt von einer Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

Bonn/DUR - Am Dienstagabend (16. November) kam es in der Innenstadt von Bonn zu einem schweren Unfall. Eine 54-Jährige wollte gegen 19.15 Uhr die Türen einer Straßenbahn öffnen, die an einer roten Ampel gestanden hat, teilte die Polizei mit.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr die Straßenbahn los. Dabei ist die Frau gestürzt und wurde von der Bahn erfasst. Ersthelfer versorgten die Schwerverletzte bis sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort ist sie an ihren Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.