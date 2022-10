Flughafen Leipzig/Halle erweitert Nachtschutzgebiet

Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an.

Leipzig/Halle - Der Flughafen Leipzig/Halle erweitert sein Nachtschutzgebiet in südlicher und westlicher Richtung. Grund dafür seien Veränderungen bei der Lärmbelastung, die bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung festgestellt worden seien, sagte Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart am Mittwoch. Anwohner in dem einige Hundert Meter breiten Streifen hätten nun Anspruch auf passive Schallschutzmaßnahmen.

Das Nachtschutzgebiet umfasste laut Schuhart bisher eine Fläche von 256 Quadratkilometern. Nun sollen in Sachsen-Anhalt 11,42 Quadratkilometer dazukommen und 1,14 Quadratkilometer in Sachsen. Wie viele Grundstücksbesitzer betroffen sind, blieb zunächst offen. Welche Art des Schallschutzes für sie infrage komme, müsse für jedes Gebäude einzeln von einem Ingenieurbüro geprüft werden, sagte Schuhart.