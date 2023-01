Flughafen Bremen zählt wieder deutlich mehr Passagiere

Reisegäste gehen an einem Flughafen zum Abflugterminal.

Bremen - Mit dem Wegfall der Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie sind die Passagierzahlen am Flughafen Bremen stark gestiegen. 2022 flogen knapp 1,5 Millionen Passagiere von oder nach Bremen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Das sei eine Steigerung um 137 Prozent gegenüber 2021. „Ab dem zweiten Quartal 2022 haben die Fluggastzahlen zugelegt und einen großen Schritt in Richtung Vorkrisen-Niveau ermöglicht“, sagte Flughafenchef Marc Cezanne. Vom Vor-Corona-Niveau ist der Flughafen aber noch weit entfernt: 2019 wurden 2,3 Millionen Passagiere gezählt.

Cezanne betonte, die Entwicklung der Passagierzahlen stimme ihn für 2023 positiv, „auch wenn die Herausforderungen nicht weniger werden“. Die Flugbewegungen lagen 2022 bei rund 25.000 Starts und Landungen. Dies entspreche rund 70 Prozent der Bewegungen des Vor-Corona-Jahres 2019.

Tim Cordßen-Ryglewski (SPD), Staatsrat und Aufsichtsratschef des Flughafens, betonte, die Entwicklung zeige die hohe Bedeutung des Bremen Airports für die Stadt und das Bundesland. „Der Senat hält den Bremer Flughafen jetzt und in Zukunft für unverzichtbar“, sagte er. Zuletzt hatte der grüne Koalitionspartner für Kritik gesorgt, weil der Grünen-Landesvorstand in einem Parteiprogrammentwurf zur Bürgerschaftswahl 2023 einen Prüfauftrag für ein Ende der Passagierflüge erwogen hatte. Demnach sollte geprüft werden, ob der Bremen Airport zu einem Werksflughafen für die Luft- und Raumfahrtindustrie umgewidmet werden kann. Die Grünen strichen auf ihrer Landesmitgliederversammlung den Vorschlag aus dem Programm.