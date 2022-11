Feuer in Klavierwerkstatt zerstört Gebäude und Instrumente

Hatten - Ein Brand in einem Holzhaus mit Klavierwerkstatt hat in Hatten (Landkreis Oldenburg) ein ganzes Gebäude sowie zahlreiche Klaviere zerstört. Der Polizei zufolge waren die Flammen in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Ein Bewohner, der im Obergeschoss des Hauses wohnte, bemerkte das Feuer und versuchte zunächst, es selbst zu löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekamen die Flammen später unter Kontrolle.

Das Holzhaus und ein Trecker konnten nicht mehr gerettet werden, hieß es weiter. Verletzte gab es jedoch nicht. Auch ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude und ein umliegendes Waldgebiet konnte verhindert werden. Angaben zur Schadenshöhe gab es zunächst nicht.