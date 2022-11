Feuer auf Transportschiff: Brandstiftung möglich

Bückeburg - Nach einem Feuer auf einem Transportschiff auf dem Mittellandkanal in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) gehen die Ermittler dem Verdacht einer Brandstiftung nach. Der Eigentümer des Schiffes, das in einem Hafen festgemacht war, bemerkte am Montag eine starke Rauchentwicklung, als er zusammen mit seiner Frau an Bord gehen wollte, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Er entdeckte schließlich, dass in einem der Lagerräume ein Feuer ausgebrochen war.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Mann kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei beschlagnahmte das Schiff und schätzt den Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Schiff nicht beladen. Für die weiteren Ermittlungen soll ein Gutachter den Brandort untersuchen.