„Festtagsbabys“ bekommen gestrickte Mützchen und Socken

Halle - Die Weihnachtsbabys am Universitätsklinikum in Halle werden seit einigen Jahren traditionell mit einem Geschenk zur Geburt begrüßt. Die an den Weihnachtsfeiertagen Neugeborenen erhielten selbstgenähte Mützchen und Socken, sagte Nicole Rostalski, Pflegerische Bereichsleiterin der Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Universitätsmedizin Halle, am Dienstag.

Seit etwa sechs Jahren träfen sich einige Beschäftigte der Geburtshilfe zu gemeinsamen Nähabenden, sagte Rostalski. „Und wir Hebammen hatten auch noch befreundete fleißige Nähwichtel, die sehr gerne geholfen haben.“ Es solle etwas Persönliches sein, was die Familien an das erste gemeinsame Weihnachten erinnere. Insgesamt seien an den drei Weihnachtsfeiertagen vom 24. bis 26. Dezember an der Universitätsmedizin Halle zehn Kinder, vier Mädchen und sechs Jungen, zur Welt gekommen.