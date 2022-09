FCM-Sportchef Schork optimistisch: „In der Liga angekommen“

Magdeburg - Trotz des mäßigen Saisonstarts mit nur einem Sieg aus sieben Spielen blickt Sportchef Otmar Schork von Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg optimistisch auf die kommenden Spiele. „Wir sind in der Liga angekommen“, sagte der 65-Jährige am Donnerstag und hofft auf einen Sieg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Greuther Fürth: „Ich glaube, die letzten beiden Spiele haben genügend Anlass gegeben, es optimistisch anzugehen. Wir wollen die kontinuierliche Steigerung fortsetzen.“ Bundesliga-Absteiger Fürth liegt punktgleich nur einen Rang vor dem Vorletzten Magdeburg.

In Bezug auf die Probleme der ersten Wochen verwies Schork auf die kurze Vorbereitung sowie auf die Ausfälle wie den von Spielmacher Baris Atik. „Die Saison ist noch im ersten Viertel. Ich bin total überzeugt davon, dass die Leistungen besser werden und dass wir Punkte einfahren werden“, sagte Schork. Zudem soll die längere Winterpause genutzt werden, um nach der Aufstiegssaison durchzuatmen. Die Spieler sollen vier Wochen Urlaub bekommen.