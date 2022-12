FC Erzgebirge Aue gewinnt Test gegen den Halleschen FC

Lenn Jastremski vom FC Erzgebirge Aue schaut in die Kamera.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat den ersten Test nach Wiederaufnahme des Trainings gewonnen. Im Duell zweier Drittligisten setzten sich die Sachsen am Sonntag gegen den Halleschen FC mit 1:0 (1:0) durch. Das Tor des Tages markierte Lenn Jastremski nach 21 Minuten. Aue wurde in der Begegnung auf einem Nebenplatz des Erzgebirgsstadions von U19-Coach Jörg Emmerich betreut. Der neuverpflichtete Trainer Pavel Dotchev nimmt am Montag seine Arbeit auf.

Die Gastgeber dominierten in der ersten Halbzeit und gingen verdient in Führung. Nach der Pause, in der die Teams durchwechselten, hatte zunächst der HFC mehr vom Spiel. Jonas Nietfeld, der zehn Minuten vor dem Ende verletzt ausgewechselt werden musste, traf nach 66 Minuten nur die Latte. Danach fing sich Aue wieder und hatte mehrere große Möglichkeiten, um die Führung auszubauen.